Песня, которую Марина написала в 2019 году, сегодня обрела новый смысл.

Украинская исполнительница Марина Круть в честь ста дней храброго сражения украинцев за свою страну опубликовала клип на песню "Скажи мені Боже". Текст композиции был написан еще три года назад, однако сегодня он обрел новый смысл. Видеоработу можно увидеть на YouTube-канале артистки.

Лайв-видео записано в марте этого года в Хмельницкой филармонии.

"Уже 100 дней идет война. Полгода назад я не могла подумать, что мое поколение, наши дети и родители застанут эту страшную войну. В детстве мне казалось, что ветераны - это седые деды, я не могла представить, что ветеранами войны станут мои близкие и друзья. Это очень тяжелое осознание… Мне важно донести всему миру эмоции, которые мы испытывали в марте 2022 и испытываем сейчас", - высказалась Марина Krutь.

Напомним, Светлана Лобода, которая сначала молчала, а потом резко "переобулась" и начала поддерживать Украину, выпустила песню "Молитва" на украинском языке.

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