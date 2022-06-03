Певица, которой долго приписывали пророссийскую позицию, поддержала Родину песней на государственном языке.

Певица родом из Ирпеня Светлана Лобода выпустила песню "Молитва". Композиция представлена на украинском языке.

На YouTube-канале артистки появился черно-белый клип. В тексте речь идет о жестокой войне, которая сейчас происходят в Украине по вине России.

Я помолюсь за кожну душу

За кожний крок, який не зрушив

І болю вічне відчуття

За кожне вкрадене життя

Що забрала у нас війна, - поется в песне.

Поклонники уже успели оставить комментарии к новой видеоработе Лободы. С первого аккорда мурашки побежали", "Спасибо за эту молитву. Мы все молимся о мире и нашей победе. Жизнь - это самая высокая ценность", "Очень крутая песня!!! Голос крутой!!! Аж до мурашек пробрало... Тоже молюсь за мир…", "До слёз! Благодарю вас за эту песню", "Это действительно круто! Добро победит зло!", - написали фанаты.

Напомним, Лобода неожиданно заговорила на украинском. Поклонники пришли в восторг от того, как певица владеет родным языком.

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