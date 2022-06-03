Певица родом из Ирпеня Светлана Лобода выпустила песню "Молитва". Композиция представлена на украинском языке.
На YouTube-канале артистки появился черно-белый клип. В тексте речь идет о жестокой войне, которая сейчас происходят в Украине по вине России.
Я помолюсь за кожну душу
За кожний крок, який не зрушив
І болю вічне відчуття
За кожне вкрадене життя
Що забрала у нас війна, - поется в песне.
Поклонники уже успели оставить комментарии к новой видеоработе Лободы. С первого аккорда мурашки побежали", "Спасибо за эту молитву. Мы все молимся о мире и нашей победе. Жизнь - это самая высокая ценность", "Очень крутая песня!!! Голос крутой!!! Аж до мурашек пробрало... Тоже молюсь за мир…", "До слёз! Благодарю вас за эту песню", "Это действительно круто! Добро победит зло!", - написали фанаты.
Напомним, Лобода неожиданно заговорила на украинском. Поклонники пришли в восторг от того, как певица владеет родным языком.
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