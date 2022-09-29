Звезда говорит, что с началом широкомасштабной войны отложила русскоязычный репертуар.

Украинская певица Тина Кароль дала интервью "Голосу Америки", где объяснила свою позицию в языковом вопросе. Так, звезда, в репертуаре которой довольно много песен на русском, сейчас отложила эти хиты. На своих мероприятиях Кароль поет исключительно на украинском.

"У меня в репертуаре было много русскоязычных песен, с началом войны я их просто отложила, а это десяток хитов, и они просто лежат на полке, возможно, на долго. В начале войны музыка не писалась, муза не появлялась, если хотелось писать, то о боли, но мне не хотелось "отдавать" свою боль людям, и так всем больно. Хотелось сделать мотивационное, дать людям энергию, толчок, стимул сопротивления, стимул бороться. Именно так появилась песня "Вільні. Нескорені", - рассказала Кароль.

Клип Тины Кароль на песню "Вільні. Нескорені": видео

Также Тина вспомнила о ее песне, которая теперь входит в школьную программу и изучается в школах. Речь идет о композиции "Україна - це ти", которая написана для проекта "Голос страны. Дети".

"Была мысль написать песню, чтобы дети могли понимать, почему они - украинцы. Песня была такая наивная, она сама так "разрослась", я даже не ожидала, что ее будут включать на школьный звонок по всей стране. А потом как-то мне позвонили из Министерства образования, пригласили на презентацию школьной книги. И уже в зале, держа книгу я руках я узнала, что на первой странице Хрестоматии по украинской литературе - моя песня, это было неожиданностью. Это большая ответственность", - сказала Кароль.

Клип Тины Кароль на песню "Україна - це ти": видео

Напомним, таролог Макс Гордеев объяснил, почему у Тины Кароль нет отношений.

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