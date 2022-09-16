Эксперт уверяет, что мужчинам тяжело находиться рядом с такой сильной женщиной.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах таро и ответил, почему у Тины Кароль нет отношений. Карты говорят, что всему виной внутренняя сила певицы, которую не все мужчины могут вытерпеть.

"С ней очень сложно мужчинам вообще. Потому что она всем мужчинам закрывает рот. Лев здесь символизирует мужчину, а сама карта означает очень сильную женскую энергию. По энергии она очень тяжелая…", - поделился Гордеев в программе "Слава+Таня".

На вопрос Славы Демина смогут ли фанаты увидеть Кароль замужем, Гордееву выпала карта карьеры.

"Она хочет себя пока что реализовывать в карьере. Она не готова… Она хочет, чтобы с ней был такой мужчина, рядом с которым она будет ощущать себя в безопасности. Она хочет просто положиться на мужчину, на сильного мужчину…", - объяснил экстрасенс.

Также Гордеев добавил, что Тина Кароль ему не нравится. Тем не менее певица очень напоминает ему мать.

Напомним, ранее Гордеев ответил, когда Настя Каменских родит. Он убежден, что этого не случится в ближайшем будущем.

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