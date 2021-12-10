Певец выпустил уже второй трек за последние месяцы после возвращения в музыкальную сферу.

Победитель 8 сезона талант-шоу "Х-Фактор" PTASHKIN (настоящее имя исполнителя Миша Панчишин, - ред.) презентовал свою новую песню - экспериментальный трек "Паранойя".

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"Паранойя" – про отношения, которые состоят из бесконечных конфликтов и примирений, манипуляций и обид. Не нужно "играть в чувства" и ревновать. Не стоит выдумывать проблемы и в параноидальной форме о них переживать", - написал певец в описании к новой видеоработе.

Стоит отметить, что Панчишин вернулся к музыке после двухлетнего перерыва, Новый трек стал второй работой певца за последние месяцы после камбэка.

Напомним, украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) презентовал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Старі фотографії". Он также поделился, что с нетерпением ждет выход фильма "Я, "Побєда" і Берлін", в основе сюжета которого — одноименная повесть, литературный дебют покойного украинского певца и шоумена Андрея Кузьменко, лидера группы "Скрябин".

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