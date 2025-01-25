Этот шаг является частью масштабной программы имиджевого обновления страны.

Саудовская Аравия обратилась с просьбой к американскому оскароносному композитору Хансу Циммеру, наиболее известному по картинам "Король Лев", "Дюна", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", к которым он создал музыку. Звезда Голливуда напишет новый национальный гимн для страны.

Об этом сообщил советник королевского двора Саудовской Аравии и глава Главного управления развлечений Турки Аль-Шейх на своей странице в X. Он рассказал, что с лауреатом "Оскара" они обсудили планы на будущее.

В частности, аранжировку национального гимна Саудовской Аравии с использованием различных инструментов. Также речь шла о создании музыкального шоу под названием "Аравия", вдохновленного культурой Саудовской Аравии, а еще о масштабном концерте и саундтреке к новому фильму.

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"Мы много обсуждали ряд будущих проектов, которые, я надеюсь, вскоре увидят свет. Включая переаранжировку национального гимна Саудовской Аравии с различными инструментами, создание музыкального произведения под названием "Аравия", вдохновленного моей дорогой страной, а также создание замечательного мюзикла с новой идеей для сезона в Эр-Рияде в ближайшие годы", - написал он.

Как сообщает издание The Guardian, этот шаг для Саудовской Аравии является частью масштабной программы имиджевого обновления. Активисты отмечают, что улучшение имиджа страны является попыткой к ослаблению жесткого режима и отхода от монархии. Национальный гимн страны "Ааш Аль-Малик", что в переводе "Да здравствует король", был создан в 1947 году египетским композитором Абдулем Рахманом Аль-Хатибом по просьбе короля Абдулазиза.

К слову, Циммер - один из самых известных композиторов в мире. На его счету многочисленные награды, в частности, две премии "Оскар", BAFTA, четыре "Грэмми", а также номинации на "Тони" и "Эмми". Автор музыки наиболее известен саундтреками к фильмам "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар", "Король Лев", "Дюна", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря".

Напомним, ранее Ганс Циммер публично поддержал Украину на концерте в США. Во время его выступления зал осветили синими и желтыми цветами.

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