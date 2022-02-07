Группа категорически относится к выступлениям на территории страны-агрессора.

Олег Псюк, фронтмен группы KALUSH Orchestra, являющейся финалистом Нацотбора на Евровидение 2022, рассказал об отношении к исполнителям из РФ.

Об этом говорилось в его интервью Styler.

"Не могу ответить на этот вопрос, поскольку не слушаю и не слежу за творчеством российских исполнителей", - заявил Псюк в ответ на вопрос об отношении к Morgenshtern, другим российским рэперам и русскому рэпу в целом.

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Категорически группа относится и к выступлениям на территории страны-агрессора.

"Мы не даем концертов в России и не рассматриваем никакие варианты", - сказал фронтмен группы, комментируя выступление на каком-то мощном фестивале в России.