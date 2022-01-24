ТЕТ исполнилось 30 лет: группа Kalush записала песню на день рождения телеканала.

24 января телеканал ТЕТ празднует 30-й день рождения. В честь юбилея новаторская рэп-группа Kalush записала трек.

"Когда-то, как был маленький, смотрел канал ТЕТ и не мог подумать, что когда-то там будет звучать мой голос. Поэтому я настроился так, чтобы сделать максимально крутой трек для ТЕТ. Счастья, здоровья вам, мои поздравления! С днем ​​рождения", — поздравил телеканал Олег Псюк, основатель и солист рэп-группы.

Читайте такжеСтало известно, кто будет вести финал нацотбора на Евровидение 2022

Украинская рэп-группа Kalush была основана в 2019 году. В нее входят Олег Псюк — основатель и солист, Игорь Диденчук — мультиинструменталист и МС Килиммен. В настоящее время Kalush соревнуется в национальном отборе на участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2022.

В праздничном видео на ТЕТ звучит новая песня группы "Все ради твоей улыбки".

ТЕТ решил, что 30 лет в эфире стоит грандиозного празднования, поэтому целый 2022 год будет посвящен дню рождения. Телеканал готовит много сюрпризов и активностей для зрителей.

Кроме того, в новом сезоне ТЕТ покажет грандиозные премьеры: уже известное юмористическое шоу "Рассмеши комика", реалити "Свидания без фильтров", смешной бунтарский ситком "Приключения Бампера и Суса" и 15 сезон украинского семейного ситкома "Однажды под Полтавой".

Вас также могут заинтересовать новости: