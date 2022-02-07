Ни о какой из уже имеющихся коллабораций группа не жалеет.

Олег Псюк, фронтмен группы KALUSH Orchestra, являющейся финалистом Нацотбора на Евровидение 2022, поделился планами касательно сотрудничества с другими исполнителями.

Об этом он рассказал в интервью Styler.

По словам Псюка, группа хочет спеть дуэтом с Эминемом. Рассчитывают, что в случае успеха на Евровидении такое сотрудничество станет возможным.

"Ждем, когда ответит. Возможно, если выиграем Евровидение 2022 года, то он сам напишет с предложением", - говорит Псюк.

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Рассказывая о сотрудничестве с украинскими исполнителями, фронтмен группы говорит, что ни об одной коллаборации группа не жалеет.

"Работа с другими артистами была для поиска общей синергии, обмен опытом для создания крутых работ", - добавляет он.

Ранее украинская певица Алина Паш обвинила KALUSH в плагиате. Она заявила, что в своей щедривке они скопировали аранжировки ее песни.

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