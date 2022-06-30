Данным радостным событием артисты поделились в Instagram.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая одержала победу на Евровидении 2022, получив рекордное количество баллов, отправляется в тур по Северной Америке.

Музыканты планируют посетить Сиэтл, Сан-Франциско, Денвер, Лос-Анджелес, Даллас, Хьюстон, Филадельфию и Нью-Йорк. Об этом сообщается в их официальном Instagram-блоге.

Гастроли запланированы на осень 2022 года. Кроме того, артисты в ноябре выступят в Вашингтоне, Майами и Чикаго, позже - в Монреале и Торонто.

Отметим, недавно украинская группа выступила на сцене крупнейшего музыкального фестиваля Гластонбери.

Там они спели 13 песен, 12 из которых были написаны в течение 10 дней. Финальной стала легендарная "Stefania", которая рассказывает об образе украинской матери.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona купили дрон за деньги, собранные на концерте в Варшаве.

Также УНИАН писал, что Kalush Orchestra и представитель Великобритании на Евровидении Сэм Райдер готовят совместный трек.

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