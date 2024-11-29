'Это будет ваша любимая песня': KAZKA выпустила новый трек 'Золото'

Украинская группа KAZKA, солисткой которой является Александра Зарицкая, выпустила новую песню "Золото". На своей странице в Instagram она отметила, что это будет новая любимая песня украинцев.

Кроме того, премьеру песни артистка сопроводила серией смелых фотографий. На них Александра позирует в черном полупрозрачном платье с блестящими линиями. 

Под него она надела нижнее белье. Поэтому снимки получились достаточно пикантными. К тому же Зарицкая распустила свои роскошные локоны, что добавила образу еще большей сексуальности и даже загадочности.

'Это будет ваша любимая песня': KAZKA выпустила новый трек 'Золото'

Как отреагировали пользователи сети:

  • "Ты такая классная"
  • "Вау, шикарные фото и песня"
  • "Богиня"
  • "Какая крутая песня! Она, наверное, самая крутая из всех"
  • "Классная песня, прям в самое сердце"
  • "Господи, ну что за невероятная женщина?"

Напомним, ранее Макс Барских и Артем Пивоваров презентовали совместную песню. Поэзия легендарного поэта Владимира Сосюры "Так никто не любил" теперь звучит еще громче, воспевая современную украинскую женщину в дуэте двух самых популярных артистов Украины.

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