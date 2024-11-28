'Так никто не любил': Макс Барских и Артем Пивоваров презентовали совместную песню

Совместный трек артистов станет лидсинглом альбома "Твои стихи, мои ноты Pt.2".

Поэзия легендарного поэта Владимира Сосюры теперь звучит еще громче, воспевая современную украинскую женщину в дуэте двух самых популярных артистов Украины. Творческая коллаборация Пивоваров - Барских стала приятной неожиданностью не только для фанов музыкантов, но и в целом для шоубизнеса.

Совместный трек артистов станет лидсинглом альбома "Твои стихи, мои ноты Pt.2" - собрание песен, созданных в рамках одноименного культового культурного проекта Артема Пивоварова, который возрождает и популяризирует украинскую поэзию в песнях.

Артем Пивоваров комментирует премьеру так:

"Песню "Так никто не любил" я написал еще до запуска проекта "Твои стихи, мои ноты". Она имела множество интерпретаций и ждала своего времени и того артиста, с которым зазвучала бы органично. Я благодарен Максу, что согласился на мое предложение, благодаря чему песня получилась именно такой. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Так никто не любил" миллионы сердец почувствуют любовь, которую мы вложили в эту работу".

Макс Барских говорит, что ему очень импонирует проект Артема "Твої вірші, мої ноти", поэтому он с радостью принял приглашение создать вместе что-то весомое и пронзительное.

"Считаю, что поэзия Сосюры, которая стала основой нашей песни, обнимает каждого украинца, она есть в нашем ДНК. "Так никто не любил" должна сегодня зазвучать песней и стать посвящением всем украинским женщинам"", - говорит Макс.

Режиссером клипа стал Алан Бадоев. По его словам, большая украинская классическая поэзия должна вдохновлять современных украинцев.

"Эта цель понятна уже многим, и конечно, что хорошая музыка приближает ее для многих людей как в Украине, так и за рубежом. На этот раз мы с Артемом и Максом решили создать аудиовизуальное посвящение современным украинским женщинам. Слова Сосюры в этом музыкальном произведении воспевают любовь к женщинам. Сегодня украинка - это мать, которая ждет сына или дочь с фронта; жена, которая борется за права своего мужа-военного; волонтер, которая, рискуя своей жизнью, собирает и везет все необходимое туда, где эта самая жизнь часто обрывается; это воин, который иногда борется за свободу бок о бок с любимым человеком, потому что уже не может без нее", - говорит режиссер.

Аудиовизуальная работа "Так никто не любил" - это обобщенный портрет современной украинки, которая умеет любить безумно несмотря на войну и идти ради любви на все. Главную героиню в новом клипе Артема Пивоварова и Макса Барских сыграла чрезвычайная украинская актриса Соломия Кириллова.

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