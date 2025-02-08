Певица и судья Нацотбора Екатерина Павленко в интервью УНИАН рассказала, как готовится к конкурсу, как будет выбирать победителя, какой видит Украину на песенном шоу, как оказалась на грани нервного срыва и высказалась о выступлении Jerry Heil и alyona alyona.

Екатерина Павленко - украинская певица, фронтвумен группы Go_A. В 2021 году коллектив принял участие в Евровидении с песней "Шум" и занял пятое место в финале международного события. В этом году артистка впервые вошла в состав жюри Национального отбора на "Евровидение-2025". Павленко поделилась, как готовится к ответственному моменту, какие критерии для нее важны при выборе победителя и призналась, что бы посоветовала себе в начале пути на конкурс.

В этом году вы впервые станете судьей Нацотбора. Как вы готовитесь к этому важному событию?

Отношусь к этой роли ответственнее, чем обычно. У меня уже был опыт судейства в Нацотборе Чехии, но выбирать представителя Украины гораздо сложнее.

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Сначала думала не смотреть интервью участников, чтобы максимально без ожиданий оценивать выступления, но потом поняла, что так будет нечестно. Ведь некоторых участников я знаю, а есть артисты, о существовании которых я узнала только после того, как опубликовали лонглист. Поэтому просматриваю интервью, за некоторыми слежу в соцсетях. Недавно группа MOLODI пригласили меня на презентацию клипа. Было интересно услышать их историю создания и увидеть архивные фото.

Есть ли у вас фавориты среди участников? Или, возможно, можете выделить кого-то, чья песня сразу запомнилась?

Фавориты есть. Конечно, все зависит от выступления вживую. Недавно поняла, что я действительно напеваю одну из песен, которую я не воспринимала как потенциально победную, но у нее такой классный вайб. Меня больше смущает осознание того факта, что я должна поставить кому-то один балл.

Это будет сложный момент для меня, ведь как человек, который прошел этот путь, я хочу максимально поддержать каждого украинского музыканта, который приложил усилия к созданию песни и решился прийти на отбор в это нелегкое время.

Заметили ли вы какие-то новые тенденции в песнях и в том, как представляют себя аудитории участники?

Заметила, что украинские молодые артисты поверили в себя. Поверили в то, что не обязательно приходить с "шведятиной" (неофициальный шуточный термин, используемый для описания типичных, шаблонных поп-песен, которые представляет Швеция на Евровидении – УНИАН), чтобы попасть в шортлист. Они позволяют себе экспериментировать и проявляться так, как чувствуют. Не все, но сдвиги в эту сторону есть. Хотелось бы, чтобы в них поверило больше людей, в частности из сферы. А еще мне нравится, что после нашего выступления участники не боятся петь на украинском языке.

Какие критерии для вас важны в выборе победителя?

Важна энергетика на сцене и способность "прокачать зал". Есть артисты, которые имеют крутые студийные записи, но максимально скованные и неинтересные вживую. Это приходит с опытом, но не всегда. Я часто бываю на Нацотборах других стран, мероприятиях связанных с Евровидением и была на самом Евровидении в Мальме зрителем. Иногда потенциально победная песня звучит максимально невнятно на арене, потому что артисту не хватает мощности выполнить свой же номер.

Что нужно участнику для успеха на Нацотборе?

Здесь нет какой-то универсальной формулы. Люди должны поверить в него настолько, чтобы возникло желание достать телефон и проголосовать. А, чтобы этого достичь, у каждого свои средства. К сожалению, иногда они бывают не очень честные.

Думайте о выступлении, а не о победе. Сконцентрируйтесь на задаче и не обращайте внимания на пустое. Это проверка на вашу стойкость и готовность перейти на следующий уровень. Если вы готовы, то ничего не помешает вам сделать это. Победа - это еще не успех. Успех приходит тогда, когда ты продолжаешь двигаться дальше и воспринимаешь Евровидение не как вершину карьеры, а как ее старт

Как вы оцениваете выступление Jerry Heil и alyona alyona, которые заняли третье место на "Евровидении-2024", чего им не хватило для победы?

Я считаю что alyona alyona и Jerry Heil прекрасно выступили на конкурсе. У них был яркий номер и хорошая песня. Третье место - это хороший результат. Я не считаю, что им чего-то не хватило. Просто победа на конкурсе не всегда зависит от выступления и качества исполнения. Бывает просто неудачный год для определенной страны. За них хорошо проголосовали телезрители и это повлияло на их высокое место. Это хороший показатель. У нас было так же. Низкие баллы от жюри, а потом объявляют результаты по людям, и мы на первом месте в таблице. Иногда победа необязательна. Главное запомниться.

Вы сами проходили сложный путь к Евровидению в 2021 году. Что стало для вас самым большим вызовом?

Самой сложной была подготовка из-за полной неопределенности и отсутствия ресурсов. Мы не ожидали, что выиграем Нацотбор и у нас совсем не было команды. С одной стороны, на меня свалилась слава, а с другой, никто из сферы не воспринимал группу серьезно и такое впечатление было, что все ждали нашего провала.

Это очень негативно повлияло на мое моральное состояние, и я в какой-то момент была на грани нервного срыва. Но, к счастью, нашлись люди, которые в последний момент включились в процесс и помогли сделать то, что мы сделали. Я очень благодарна каждому из них. И тем, кто ставил палки в колеса, тоже благодарна за опыт.

Участие в Нацотборе - это всегда стресс и большая ответственность. Какой совет из собственного опыта вы можете дать финалистам относительно того, как справляться с психологической нагрузкой и достойно представить свой номер на сцене?

Здесь я не могу ничего посоветовать. Я не испытывала стресса во время выступления. Даже когда стояла на сцене и пела с ужасным звуком в наушниках, я просто делала все, что от меня зависит. Стресс был во время подготовки. А еще я не пыталась победить. Мне просто было радостно от того факта, что я пою на украинском там, где другие боялись рискнуть. Тогда фольк и украинская песня на Нацотборе еще не были трендом.

Если бы вы могли дать совет себе в прошлом, когда только начинали путь на Евровидение, что бы это было?

Надейся только на себя, не давай шанс людям, которые тебя не уважают и найди хорошего юриста.

Какой Украина должна быть на Евровидении на четвертый год полномасштабной войны? Что нужно Украине для победы?

Яркой, талантливой, глубокой, и сильной. Пока мы боремся - No time to cry.