Артисты порадовали поклонников чувственной композицией под названием "Один в полі воїн".

Музыкальная группа "Один в каноэ" родом со Львова выпустила первую за последний год песню. Артисты были немногословны - без лишних слов сообщили о релизе в социальных сетях.

На вопрос слушателей о том, означает ли этот релиз возвращение музыкантов к полноценной творческой деятельности, вокалистка коллектива Ирина Швайдак кратко ответила: "Бог даст день - Бог даст песню".

Известно, что автором слов стала сама Швайдак, а музыка была написана совместно вместе с гитаристом Устимом Похмурским.

Реакция соцсетей

"Продолжайте дальше творить свои шедевры!"

"Вы словно описали мои переживания, ощущения конца февраля, март месяц 2022… Как будто, пережила "катарсис" - избавилась от постоянного ощущения боли, наплакавшись, вспомнив все"

"Каждая ваша песня - мед для ушей и души. Спасибо за ваше замечательное творчество!"

"Сначала не поверила своим глазам, когда вошла в YouTube и увидела от вас новую песню…"

Один в каноэ - "Один в полі воїн": клип

Отметим, после того, как Россия полномасштабно напала на Украину, группа "Один в каноэ" не оставалась в стороне. В 2022 году артисты дали десятки благотворительных концертов в Европе и Северной Америке, средства от которых пошли в помощь ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: