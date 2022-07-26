Композиция заняла первое место среди лучших украинских клипов за последнее время.

Недавно Артем Пивоваров и Надежда Дорофеева выпустили клип на песню "Думи". Чуть больше чем за месяц он собрал 10 миллионов просмотров на площадке YouTube и стал первым среди украинских музыкальных видеоработ за последнее время. Данными достижениями Артем поделился в своем Instagram-блоге.

"С момента релиза работа "Думи" несколько недель находилась на #1 месте в трендах, и теперь возглавляет 1 место среди самых популярных музыкальных видео на YouTube! А уже сегодня видеоработа преодолела отметку в 10 000 000 просмотров! Это невероятный результат и показатель того, что возрождение нашей культуры и айдентики через призму музыки успешно проходит! Такая музыка должна звучать на весь мир", - сказано на странице поклонников Дорофеевой в Instagram.

Отметим, композиция "Думи" была выпущена в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты".

Слова Тараса Шевченко артист положил на музыку. Ранее в рамках этого же проекта Пивоваров выпустил совместную песню с экс-участницей проекта "Холостячка" Златой Огневич.

Напомним, названы топ-5 новых украинских песен о войне, которые стоит добавить в свой плейлист.

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