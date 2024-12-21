Украинские артистки оказались бок о бок с мировыми звездами в рейтинге платформы.

Украинская музыка продолжает покорять сердца не только украинских меломанов, но и людей во всем мире. На этот раз одновременно две украинские композиции оказались в престижном плейлисте Spotify EQUAL 2024. Такой список треков создан для объединения женщин-артисток со всего мира.

Из плейлиста на Spotify стало известно, что среди украинцев были выбраны три исполнительницы. Речь идет о Наде Дорофеевой, alyona alyona и Jerry Heil. Следовательно, их известные композиции, в частности, "Нитроглицерин" Дорофеевой занял 57 место в рейтинге, а трек дуэта, представлявшего Украину на "Евровидении-2024", "Teresa & Maria" попал на 35 строчку.

Стоит указать, что это большое достижение для украинских певиц, ведь они демонстрируют высокий уровень отечественной музыкальной индустрии и привлекают внимание иностранцев к украинской музыке.

Видео дня

На официальной Instagram-странице Spotify опубликовали коллаж, на котором были изображены некоторые звезды из плейлиста EQUAL 2024. Приятным сюрпризом для Дорофеевой стало то, что она попала в этот коллаж. Ее фотография оказалась среди таких звезд: Сабрины Карпентер, Селин Дион и других.

"Этих женщин не остановить. Давайте поаплодируем нашим амбассадорам EQUAL 2024", - говорится в посте Spotify.

К слову, плейлист Spotify EQUAL - это не обычная подборка популярных песен. В этот рейтинг входят треки женщин-музыкантов со всего мира для поддержки женщин в музыкальной индустрии и популяризации их творчества. Также этот плейлист создан с целью поддержки гендерного равенства. В него ежегодно входят песни самых ярких певиц года. Поэтому для Дорофеевой, alyona alyona и Jerry Heil это стало еще одним достижением этого года.

Напомним, ранее были объявлены победители премии MEGOGO MUSIC AWARDS. Стало известно, кто получил награду "Поп-артистка года" и какой альбом был признан лучшим.

Вас также могут заинтересовать новости: