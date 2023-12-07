Эта песня - ответ на гневные комментарии.

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую песню под названием "Хай пишуть", которую посвятила всем хейтерам и желтой прессе.

На своих концертах Додо неоднократно говорила о том, что о ней пишут. Например, артистке неоднократно приписывали беременность, обсуждали ее развод с Владимиром Дантесом и свадьбу с Михаилом Кацуриным, а также писали нелестные комментарии относительно ее внешности.

Весь этот хейт и побудил в ней желание написать песню-ответ. В песне есть такие слова:

"А ми з тобою їх всіх залишимо

Когось закенселять

Хтось виживе

А ми своєю дорогою біжимо

Тому всім бай бай бай".

"Афирмация против хейта. Включайте каждый раз, когда кто-то поливает вас грязью. Источник вдохновения – реальные комментарии и новостные заголовки. Пусть пишут – продолжайте идти своим путем", - комментирует премьеру Дорофеева.

Напомним, ранее Лобода анонсировала песню на русском языке и разозлила украинцев.

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