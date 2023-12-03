Певица Светлана Лобода, которая в начале полномасштабного российского вторжения молчала о войне, а затем быстро "переобулась", анонсировала выход новой песни.
Новая песня "Метелица" появится на стриминговых платформах уже в декабре этого года.
"На пороге нового года - быть новому треку. Самый сильный мороз отступает перед теплом, что дарит сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже если здесь и сейчас "словно спичка, погасла в дыму"", - подписала ролик Лобода, опубликованный на ее странице в Instagram.
Стоит отметить, что поклонники артистки разделились на два лагеря. Кто-то пишет, что с нетерпением ждет премьеры, а кто-то интересуется, почему песня не на украинском языке.
Что пишут пользователи сети
- "Как проверить человека на верность..."
- "Почему на русском поешь? Ф*****ская рожа"
- "Лобода как всегда"
- "Ох, опять эта м****льская"
Напомним, ранее Светлана Лобода оскандалилась из-за премьеры песни. Дискуссии разгорелись из-за русскоязычной версии песни "Киев - Ницца".