Певица Светлана Лобода, которая в начале полномасштабного российского вторжения молчала о войне, а затем быстро "переобулась", анонсировала выход новой песни.

Новая песня "Метелица" появится на стриминговых платформах уже в декабре этого года.

"На пороге нового года - быть новому треку. Самый сильный мороз отступает перед теплом, что дарит сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже если здесь и сейчас "словно спичка, погасла в дыму"", - подписала ролик Лобода, опубликованный на ее странице в Instagram.

Стоит отметить, что поклонники артистки разделились на два лагеря. Кто-то пишет, что с нетерпением ждет премьеры, а кто-то интересуется, почему песня не на украинском языке.

Что пишут пользователи сети

"Как проверить человека на верность..."

"Почему на русском поешь? Ф*****ская рожа"

"Лобода как всегда"

"Ох, опять эта м****льская"

Напомним, ранее Светлана Лобода оскандалилась из-за премьеры песни. Дискуссии разгорелись из-за русскоязычной версии песни "Киев - Ницца".

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