УНИАН собрал топ-5 новинок, которые вы должны услышать.

Музыка помогает восстановить равновесие и вернуть душевное спокойствие в такое непростое время. Вашему вниманию топ-5 новых песен, которые должны быть в вашем плейлисте.

Аня Тринчер - "Не залишай"

Певица Аня Тринчер в новой песне передала всю боль украинских женщин, которых война разлучила с любимыми мужчинами. В TikTok трек певицы отразил печальные истории войны. Всего за несколько дней на него сняли более 3000 видео, многие из которых выкладывают девушки в память о своих парнях, которые уже никогда не вернутся домой.

Юлия Рознен - "Живи"

Певица Юлия Рознен посвятила песню "Живи" всем украинцам, которые любят свое государство: "Объединяемся! И пусть эти строки пробудят в каждом из вас самые искренние чувства к нашей матери Украины".

POSITIFF - "Боже, яке кончене"

POSITIFF выпустил первый сольный трек, название которого посвящено легендарной фразе со дня вторжения России в Украину "Боже, яке кончене". В новой песне артист высмеивает российских блогеров, которые страдают из-за санкций.

alyona alyona и Jerry Heil - "Рідні мої"

Певицы о премьере: "Самые теплые воспоминания у большинства украинцев на протяжении жизни – это теплые семейные сборы на Пасху… Этот год в корень изменил нас, изменил все вокруг. Многие семьи уже не объединятся, многие дедушки уже не будут радовать внуков, во многих печах уже не будут печь пасхи. Мы изменили свои ценности, изменили отношение ко многим вещам. Но неизменно будем нести через годы традиции своей нации и своих семей. Чтобы память о них была вечна".

MONATIK - ART Оборона

MONATIK зачитал рэп в новом треке "ART Оборона" в поддержку украинских воинов. На обложке видео погибший брат сотрудницы команды певца.

"Раньше моими героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и тд. Все достаточно давно перевернулось. Герои стали реальными! Сегодня - только сила! Наша! Украинская! ЗСУ и терроборона, наши волонтеры! Наши герои. Мы скорбим по каждому, кто отдал свою жизнь за наши земли, по каждому мирному украинцу, жизнь которых внезапно прервалась", - сказал Дима.

Напомним, ранее Макс Барских анонсировал выход нового трека в поддержку ВСУ.

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