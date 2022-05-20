Конец номера Kalush Orchestra вызвал бурю эмоций в соцсетях, поскольку пользователи увидели в заключительном кадре флаг Донетчины.

Режиссер Алексей Гончаренко рассказал о подготовке номера для Евровидения 2022 для группы Kalush Orchestra. По его словам, победу коллективу принесла именно хитовая песня, а не номер. Также он объяснил финальную часть постановки.

В эфире "Сніданку з 1+1" он поделился, что над номером группы на Евровидении 2022 работали два постановщики: Максим Постюк и Алексей Жембровский. Конец номера Kalush Orchestra вызвал бурю эмоций в соцсетях, поскольку пользователи увидели в последнем кадре флаг Донецкой области.

Было ли это на самом деле – Гончаренко ответил довольно неоднозначно: "Если нравится – то так было задумано, а если нет - то это произошло случайно".

Режиссер считает, что, в первую очередь, победу Украине принесла очень хитовая песня, а не номер, который лично он считает профессионально сделанным, но не гениальным.

"Я не буду говорить, что это был гениальный номер от нас. А вот песня – она на самом деле гениальна. Потому что ее пели все. Ее очень легко повторить. Она хитовая и, как говорят музыкальные эксперты, имеет хук. Это то, что влезает в голову и выбросить это уже невозможно. И это рожденный хит, искусственно его сделать – очень трудно", - говорит Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, который представлял Украину на Евровидении 2022 в итальянском Турине, выиграла конкурс. Сразу после своего выступления в финале музыкальный коллектив призвал спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя.

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