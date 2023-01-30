Композиция получила название "My sister's crown". Именно с ней артисты будут выступать на местном Нацотборе на Евровидение-2023.

Чешская группа Vesna, которая хочет принимать участие в Евровидении-2023, выпустила мощную антивоенную песню. Композиция получила название "My sister's crown". С ней артисты будут принимать участие в местном Нацотборе.

В комментариях под клипом на YouTube группе уже пророчат победу на отборе. Интересно, что в песне есть слова на английском, чешском и украинском языках. Под метафорами скрыт призыв прекратить войну в Украине.

"Сестро красива, ой ти сильна, хоробра, єдина, корона твоя", - поется в песне на украинском языке.

Комментаторы уже бурно отреагировали на данную песню. Многие пишут, что надеются на победу группы Vesna в Нацотборе, а также на победу Чехии в Евровидении.

Реакция соцсетей

"Спасибо за такую песню! Это очень сильно!"

"Хочу, чтобы они представили Чехию на Евровидении! Они победят!"

"Это лучший вариант!"

"Крутая песня с народными мотивами!"

Скандал вокруг песни

Вокруг композиции уже разгорелся скандал, поскольку одна из участниц группы - россиянка. Зовут ее Олеся Очеповская. Судя по ее профилю в Instagram, она не поддерживает войну.

Некоторых слушателей возмутило то, что герои клипа выглядят как русские матрешки, а также мотив "сестринства".

Vesna - My sister's crown - клип

Евровидение-2023: что известно

Самый престижный музыкальный конкурс проведут в Ливерпуле 13 мая. Такое решение принял европейский вещатель EBU в связи с тем, что ситуация в Украине не позволяет безопасно организовать мероприятие.

Известно, что Украину на конкурсе представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Во время Нацотбора жюри поставили им 9 баллов из 10 возможных, а зрители отдали 10 баллов из 10.

Напомним, у россиян "подгорает" из-за участия Украины в Евровидении.

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