Ведущая записала новый трек с Александром Тесленко.

Украинская телеведущая Леся Никитюк записала новую песню вместе с участником 9 сезона "Голосу країни" Александром Тесленко. Они уже представили свой чувственный трек в социальных сетях.

Для обложки песни "До речі" Никитюк позировала в мужской рубашке, а сам Тесленко был с голым торсом. В новом треке говорится о любви и чувствах между двумя людьми.

В комментариях под видео с песней в Tik-Tok и на YouTube уже появилась реакция слушателей. Фанаты Никитюк пишут, что им нравится новый трек. Впрочем, многие сознались, что едва не перепутали ведущую с певицей Светланой Лободой.

Как оказалось, комментаторы заметили не только сходство образов. Некоторые начали ругать Никитюк и участника "Голоса страны" за якобы плагиат.

Что пишут комментаторы:

"Песня очень напоминает "Два незнайомці" Лободы. Немножко слизано"

"А я удивилась, откуда Лобода в моей ленте?"

"Очень красиво поют оба, просто супер, на нашем языке"

"Это Лобода? Вы так похожи"

"Кстати, там не только Ивановна поет. Парень тоже молодец. Песня хорошая"

Песня Никитюк и Тесленко:

Песня Лободы, с которой сравнили трек Никитюк

Напомним, ранее украинцы взбунтовались из-за вирусного трека "Дикая дичка" о женщинах-военных.

Вас также могут заинтересовать новости: