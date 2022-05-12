На первом месте оказалась Швеция.

Сегодня, 12 мая, состоится второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. Букмекеры уже сделали ставки и назвали 10 своих фаворитов.

На первое место букмекеры поставили Швецию, им пророчат победу на 61%. На втором месте с большим отрывом оказалась Польша (13%), а закрывает тройку лидеров Австралия с вероятностью попадания в финал 4%.

Также в первую десятку попали Финляндия, Сербия, Эстония, Бельгия, Чехия, Кипр и Сан-Марино.

А вот среди аутсайдеров второго полуфинала оказались Ирландия, Северная Македония, Мальта, Грузия, Азербайджан, Израиль, Черногория и Румыния. Букмекеры сомневаются в том, что представители этих стран могут попасть в финал Евровидения, который состоится уже 14 мая.

Ранее УНИАН сообщал, какие страны из первого полуфинала Евровидения 2022 прошли в финал.

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