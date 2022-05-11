В финал прошли всего 10 участников из 17.

10 мая состоялся первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. В нем приняли участие представители 17 стран, но в финал прошли только 10 участников.

Все участники, прошедшие в финал, достойно представили свои страны. Кто-то исполнил чувственную песню, кто-то зажигательную, кто-то заставил зал с открытым ртом смотреть на шоу, а кто-то - вставь и танцевать. В целом, все участники устроили грандиозное шоу.

Среди тех, кто прошел в финал есть и украинская группа Kalush Orchestra, которая своим выступлением просто подорвала зал. Участники восхитили своим талантом, взрывным номером и песней, которая стала настоящим хитом еще до Евровидения 2022.

Топ-10 стран, которые прошли в финал Евровидения 2022:

1. Украина: Kalush Orchestra - Стефанія

2. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

3. Литва: Monika Liu - Sentimentai

4. Нидерланды: S10 - De Diepte

5. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

6. Португалия: MARO - Saudade Saudade

7. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

8. Армения: Rosa Linn – Snap

9. Швейцария: Marius Bear - Boys Do Cry

10. Исландия: Systur - Með Hækkandi Sól

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