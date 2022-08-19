Певец считает, что это практически гимн Вооруженных сил Украины.

Украинский певец Сергей Бабкин выпустил известную песню "Я Солдат (2022 Version) на украинском и английском языках.

Песня опубликована на YouTube.

Также в макси-сингш вошел ремикс песни от Kiyany.

"В марте я переработал текст, теперь он связан с войной, которую Украина ведет с Россией. И чисто для меня это – гимн ВСУ, наших ребят, защищающих страну. Впервые я ее спел прямо на улице и снял на видео. А потом наши бойцы связались со мной и попросили, чтобы я ее записал на студии и выложил на стриминговые платформы, чтобы ее можно было слушать в более хорошем звучании на передовой. И мы записали ее для наших ребят сначала в оригинальном варианте, а чуть позже на украинском и даже английском", - рассказал Бабкин.

Сам певец назывет песню "Я солдат" визитной карточкой группы 5'Nizza.

Сингл "Я Солдат" (2022 Version) стал тизером к релизу EP "Далі ми самі", в состав которого вошли песни, написанные после начала полномасштабной войны. Певец презентует его в День Независимости Украины.

Напомним, что ранее Бабкин рассказал, как его родственники из РФ отреагировали на войну.

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