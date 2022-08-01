Бабкин признался, что никто из его родственников с начала полномасштабной войны ему не позвонил.

Украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал, что у него есть много родственников в России, так как его родители родились в Белгородской области. Несмотря на то, что близкие люди должны поддерживать друг друга, особенно в такие сложные времена, близкие артиста решили игнорировать все, что происходит в Украине, где он живет вместе со своей семьей.

Бабкин признался, что никто из его родственников с начала полномасштабной войны ему не позвонил. Сам он живет в Харькове, который российские оккупанты ежедневно обстреливают. Но даже это не мотивировало его родных узнать, как он сейчас живет и что происходит на самом деле.

"Мне не было больно. Я ничего не чувствую. Как говорится – мне ни холодно, ни жарко. Я прекрасно понимаю, что все они больны одной болезнью. Они зомби в ловушке. Такова их судьба. Более того, они сами такой судьбы желают. Потому что если бы не желали, то боролись, искали бы выход, хоть что-то делали", - сказал Бабкин в интервью "КП в Украине".

Вскоре артист понял, что даже если родственники не интересуются им и войной в Украине, то взывать к разуму и другую российскую аудиторию бессмысленно.

"Если с родными так, то кричать к каким-то людям, которых я знать не знаю, вообще нет смысла. Поэтому нужно работать каждый день на нашу победу и помогать ВСУ, волонтерам, нуждающимся сейчас в огромной поддержке. А молчащие пусть молчат. Пусть там тихонечко живут. Они же надеются переждать. Но все видят все. Как они будут жить дальше – я не знаю. Нам о таких вообще думать не надо. Это хлам, который нужно вымести", – добавил артист.

Напомним, ранее Сергей Бабкин отправился в Германию, где собирал деньги на помощь пострадавшим харьковчанам.

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