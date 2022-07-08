Сеть в восторге от новой композиции артиста, его засыпали комплиментами, назвав песню настоящим хитом и мощным гимном современности.

Мегапопулярный украинский певец Артем Пивоваров презентовал новую песню "Ой, на горі".

Композиция вышла в рамках проекта артиста "Твои стихи, мои ноты", где он за основу берет стихи украинских поэтов и создает на них песни. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

За основу новой композиции "Ой, на горі" легла украинская народная песня о двух голубях, которых разлучил стрелец. Пивоваров отмечает, что смысла, заложенного автором в словах, он решил не менять. Однако со звучанием поэкспериментировал и сделал мощную песню, которая бы вдохновляла и давала силы. Артист активно занимается волонтерством и, общаясь с украинскими военными, подметил: главное, что им нужно – это мотивация.

По словам Артема, на этот раз он вместе с командой отошел от творчества отдельных представителей литературы и взял за основу текст, автором которого является народ.

"Работа изображает общую для большинства современных украинцев картину. Действительность, в которой миллионы семей были вынуждены расстаться и почувствовать боль утраты. В это время каждый из нас проходит "трансформацию". Понятие "семьи" становится более обширным и духовным, ведь это не только о кровных узах", - пояснил певец.

Ранее Надя Дорофеева и Артем Пивоваров выпустили дуэтную чувственную песню под названием "Думи", которая в первый же день покорила сердца поклонников. Композиция артистов вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думи мої, думи мої" (1840). Она получилась очень современной, лиричной и трогательной.

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