Артист поблагодарил Дорофееву за ее человечность и сказал, что гордится появлением такого долгожданного дуэта в столь сложные времена.

С начала полномасштабной войны РФ против нашей страны украинская музыка - на пике популярности. Поэтому новый трек на украинском от Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова в первый же день выхода покоряет сердца поклонников.

Дуэтная композиция артистов под названием "Думы" вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думы мои, думы мои" (1840). Она получилась очень современной, лиричной и трогательной.

"Мы переживаем нелегкие времена... Мы знаем, что музыка имеет свойство лечить и исцелять. Мы знаем, что она является силой не только ментальной, но и физической", - прокомментировал премьеру песни Пивоваров.

Артист поблагодарил Дорофееву за ее человечность и сказал, что гордится появлением такого долгожданного дуэта в столь сложные времена.

"100 дней войны. 100 дней боли, печали и надежды. Очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя", - написала Дорофеева и поблагодарила Пивоварова за чувственный дуэт и за проект "Твои стихи, мои ноты", благодаря которому украинская культура имеет возможность жить и громко звучать.

"Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Печаль по родине, которую чувствовал Шевченко, когда писал это стихотворение - именно то, что каждый переживает сейчас. Когда я ездила с благотворительными концертами по Европе, поняла, что еще никогда так не скучала по Украине, по Киеву, по дому, по своим людям, по украинцам...Иногда очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в этих "Думах", помочь себе, друг другу и стране выплыть, выстоять, сохранить свой культурный код. Сейчас сверхважная миссия в том, чтобы украинское культурное наследие жило и громко звучало!"- сказала Дорофеева.

Видео в черно-белых цветах и два современных голоса Украины, Объединенные творчеством, музыкой и надеждой на светлое будущее.

"До мурашек", "Я плачу", "Это лучшее в творчестве Дорофеевой", "Слезы невозможно сдержать", - пишут юзеры в комментариях под клипом.

Ранее украинский певец Макс Барских, который ранее вступил в ряды Вооруженных сил Украины, выпустил новую песню на украинском языке. Она получила название "Жди меня".

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