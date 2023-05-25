Артисты представили сразу две версии композиции - на украинском и английском языках.

Украинская группа Антитела представила новую песню, которая станет саундтреком к компьютерной игре. Они выпустили одновременно две версии - на украинском и английском языках. Украинская песня получила название "Мій сокіл", а английская унаследовала название самой игры - "Death from Above".

"Когда IT-компания из Германии попросила нас создать песню для игры, мы заинтересовались, потому что и сами любим компьютерные игры. Когда нам сказали, что игроки будут перевоплощаться в украинских пилотов-операторов беспилотников и уничтожать врага сверху, когда мы узнали, что 70% дохода пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины, у нас не было сомнений, участвовать ли в этом", - рассказал Тарас Тополя, комментируя новую работу своего музыкального коллектива.

Музыканты поделились, что эта работа - одна из самых тяжелых в их репертуаре, поскольку она передает напряженную атмосферу игры и переносит слушателей в мир боевых действий.

В клипе в анимированной форме изображены различные ужасные создания, которых, согласно задумке игры, нужно уничтожать. Игрок может примерять на себя роль оператора дрона, так и непосредственно беспилотным летательным аппаратом.

Антитела - Мій сокіл: клип

Антитела - Death from Above: клип

Напомним, Маша Ефросинина зачитала рэп в новой песне Артема Пивоварова.

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