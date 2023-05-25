Композиция "Люблю" была представлена в рамках авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина неожиданно зачитала рэп. Произошло это в коллаборации с певцом Артемом Пивоваровым. Совместная композиция Маши и Артема получила название "Люблю" и была представлена в рамках авторского проекта "Твої вірші, мої ноти".

Релиз состоялся 25 мая - прямо в день рождения Маши Ефросининой. Следует отметить, что в основу положены стихи украинского поэта Михайля Семенко.

"Я - фанатка проекта Артема "Твої вірші, мої ноти", о чем я ему заявила во время нашего первого интервью. Он в тот же миг предложил мне дуэт. Сказать, что я растерялась, - это ничего не сказать. Более того, я думала, что это какая-то шутка вплоть до того, пока не оказалась с Артемом в студии. И там я тоже не могла совладать с нервозностью, потому что я не пою от слова "совсем". Дальше только помню, как мы много говорили, стояли на гвоздях, смеялись, немного всплакнули и… очень легко записали композицию. Я счастлива! Мне ужасно нравится результат! А еще я теперь всем могу говорить: "У меня дуэт с Пивоваровым", - поделилась эмоциями Маша после того, как композиция была представлена на музыкальных площадках.

Реакция соцсетей

"Артем - это сплошная мощная энергия добра и мира!"

"Вау, это круто! Неожиданно, конечно, было видеть дуэт с Ефросининой, но получилось очень аутентично и необычно. Вы умеете удивлять!"

"Молодцы! Артем, обожаю! Машенька наконец решилась!"

Напомним, Сергей Бабкин выпустил мощную песню о харьковских воинах.

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