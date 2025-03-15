На этот раз в десятке самых популярных треков в Украине нет русскоязычных песен.

Известный стриминговый сервис YouTube определил самую популярную песню в Украине за последнюю неделю. Ранее на платформе лидировал трек "Ненько" блогера Александра Волошина, который уехал за границу, однако сейчас первое место досталось украинской артистке Наде Дорофеевой.

Во вкладке "Популярное" на платформе ее композиция "Додайте світла" стала лидером по количеству прослушиваний и просмотров клипа за последнее время. Исполнительнице удалось вытеснить с первого места российского рэпера Моргенштерна, чьи треки лидировали в украинских чартах длительное время. Сейчас в топ-10 самых популярных композиций в Украине нет ни одной русскоязычной песни.

Трек экс-участницы группы "Время и стекло" Дорофеевой увидел свет 6 марта 2025 года. За это время композиция оказалась среди лидеров в чартах не только на YouTube, но и на Spotify и Apple Music. Сейчас на платформе YouTube клип к песне посмотрели уже 848 тысяч раз. Видео собрало почти 50 тысяч лайков.

Видео дня

В новой песне звезда спела о вере в светлое будущее и надежду на лучшее. Она исполнила композицию на двух языках: английском и украинском. В подписи к клипу знаменитость призвала поклонников в сложные времена не сдаваться и самостоятельно "зажигать свет в конце тоннеля".

Кто еще попал в топ-10 на YouTube:

TVORCHI - "Мила моя"

paashee - "Тебе це не стосується"

Jerry Heil, Монатик и Evgeny Khmara - "Вимолив"

Volkanov - "Я не буду пити"

Леди Гага - "Die With A Smile"

Александр Волошин - "Ненько"

Алена Омаргалиева - "Сама"

"Глаза в глаза" - "Душа"

Леди Гага - "Abracadabra"

Напомним, ранее Apple Music назвал самую популярную песню в Украине. Без россиян в рейтинге на стриминговом сервисе не обошлось, а лидером в топ-10 стала англоязычная композиция.

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