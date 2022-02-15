Певица отметила, что не против объединения, если "это примирит Украину".

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш заявила, что готова представить Украину в Турине вместе с конкурентами - группой KALUSH Orchestra.

Об этом она сообщила в Instagram-сторіз.

В частности, певица обратилась к фанатам коллектива KALUSH и предложила объединиться.

"Поклонники группы KALUSH. Я Вам не враг. Нам, украинцам, нужно объединяться в такое важное для нашей страны время!"- написала Алина Паш.

Также она прикрепила скриншот, на котором один из фолловеров предложил артистке ехать на Евровидение вместе с KALUSH. Паш поддержала эту идею и публично выразила свою готовность объединяться.

"Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься над важными проблемами, которые происходят сейчас", - написала артистка.

Напомним, ранее Алина Паш в интервью УНИАН рассказала, что ездила в оккупированный Крым на свадьбу украинцев. Концерты в РФ она не дает.

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