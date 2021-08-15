Фильм впервые демонстрируют зрителям в присутствии его создателя.

В воскресенье, 15 августа, известный немецкий актер Даниэль Брюль презентовал на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) свой режиссерский дебют - трагикомедию "Плохой сосед".

Как передает корреспондент УНИАН, показ начался поздно вечером в Фестивальном дворце ОМКФ (Одесский театр музыкальной комедии).

Как отметил Брюль, фильм снимался в условиях пандемии COVID-19 - начало съемок совпало с днем введения карантина в Берлине.

"Несмотря на пандемию, нам удалось завершить работу над этим фильмом. К счастью, никто не заболел", - сказал создатель трагикомедии.

Читайте такжеВ Одессе открылся международный кинофестиваль: видеоПо его словам, лишь в Одессе он осознал: в Украине "Плохой сосед" впервые пройдет в зале с огромным количеством людей и в присутствии его создателя.

Дело в том, что фильм планировался к показу зимой в рамках Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале), однако не был продемонстрирован в обычном формате из-за карантина.

12-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) стартовал 14 августа и продлится по 21 августа.

Фильм "Плохой сосед"

Трагикомедия "Плохой сосед" — режиссерский дебют известного немецкого актера Даниэля Брюля. Также он в этом фильме сыграл главную роль - гиперболизированную версию самого себя. Продюсером ленты выступил Мальте Грунерт. В фильме исследуются темы джентрификации и социального неравенства в Берлине.

Немецко-испанский актер Даниэль Брюль родился в 1978 году в Барселоне в интернациональной семье. Свободно говорит на испанском, немецком, французском и английском языках, также владеет каталанском.

Известность актер получил в 2003 году после выхода немецкой трагикомедии "Гуд бай, Ленин!". За эту роль он получил награду Европейской киноакадемии как лучший актер. Впоследствии актер начал получать роли в голливудских лентах, среди которых - "Ультиматум Борна", "Бесславные ублюдки" и "Пятая власть".

В 2013 году вышла биографическая драма Рона Ховарда "Гонка", где Брюль сыграл известного австрийского гонщика Ники Лауда. За эту роль он получил номинации на "Золотой глобус" и BAFTA.

В 2016 году актер попал в киновселенную Marvel. Он сыграл роль антагониста барона Гельмута Земо в фильме "Первый мститель: Противостояние". В 2021 году он вернулся к этой роли в серии "Сокол и Зимний солдат" и стал мемом.

В 2019 году актер получил вторую номинацию на "Золотой глобус" - на этот раз за главную роль в историческом детективном сериале "Алиенист".

Следующая его большая работа - роль в комедийном боевике "Kingsman: Большая игра", который должен выйти на экраны в августе 2021 года.

Автор: Лариса Козовая