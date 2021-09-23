Всего в программу кинофестиваля было включено 42 фильма.

С 17 по 19 сентября 2021 года проходил пятый Запорожский кинофестиваль ZIFF. В программу было включено 42 фильма, но только девять из них получили престижную награду.

Открывался фестиваль фильмом украинского производства "Я працюю на цвинтарі". Режиссером картины выступил Алексей Тараненко. Главный герой фильма - Саша, менеджер фирмы по установке памятников на кладбище. Он достаточно циничен и не обращает внимания на то, что люди, обращающиеся к нему, переживают настоящее горе. Но все изменится тогда, когда его 14-летняя дочь захочет вернуть отца в свою жизнь. Стоит отметить, что этот фильм получил еще и специальную награду на конкурсе документального кино "Скилет", который проходил в США.

А вот закрывал фестиваль ZIFF фильм "Бурштинові копи" Алины Бухтияровой. По сюжету патрульный полицейский из Киева Максим (Евгений Янович) с детства имеет обостренное чувство справедливости. Свои амбиции он сполна реализует на службе. Единственный раз в жизни он нарушил устав и произошло это во имя любви. Уединенных полицейских, которые как раз нарушали устав, застукали журналисты. Также режиссер работала над известным украинским сериалом "Моя улюблена Страшко".

Преимуществом Запорожского кинофестиваля также является и то, что был открыт кастинг начинающих актеров. Актеры имели возможность показать свои таланты, а затем экспертный совет выбирал победителя.

Также в рамках кинофестиваля состоялись разные образовательные презентации и мастер-классы. Например, аниматор Олег Маламужа показывал, как быстро создать картину, режиссер Ольга Навроцкая рассказала, как она изменила свою жизнь, а продюсер Алексей Терентьев поведал о том, как создать кино "под ключ".

Победители Запорожского кинофестиваля ZIFF 2021

Лучший украинский игровой фильм - "ІНО" (режиссеры Виктор Романюк, Кадим Тарасов) Лучший международный игровой фильм - "Міжкосмос" (режиссер Альваро Парийа Альварес, Германия) Лучший украинский документальный фильм - "Многая літа. Стойко" (режиссер Вячеслав Бегун) Лучший международный документальный фильм - "Світло. Природній шлях"(режиссер Эстефания Родригез, Великобритания) Лучший украинский анимационный фильм - "Непотрібні речі" (режиссер Дмитрий Лисенбарт) Лучший международный анимационный фильм - "Дорогий ліс" (режиссеры Клэр Ейхераменді, Саймон Дюкло, Полин Грегуар, Франция) Лучший видеоролик конкурса VERTICAL - "Крейда" (автор – Полина Стаднюк) Приз зрительских симпатий - "На краю Миру: Листи" (режиссер Евгения Мельник, Украина) Особая награда кинофестиваля - "Дім, у якому я жив" (режиссер Ярослав Дудукин).

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Автор: Диана Могилевич