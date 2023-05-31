Документальный фильм Романа Любого уже успели показать на кинофестивалях "Сандэнс" и Берлинале.

20 июля 2023 года в украинских кинотеатрах стартуют показы документальной ленты "Железные бабочки" о сбитии российскими военными самолета малайзийских авиалиний MH17 в начале российско-украинской войны в 2014 году.

Как говорится в сообщении пресс-службы Артхаус Трафик, релиз приурочен девятой годовщине трагедии – 17 июля. В этот день в 2014 году российские военные в небе над украинским Донбассом сбили гражданский самолет рейса MH17 с 298 людьми на борту. Российское правительство сразу начало отрицать свою причастность к трагедии, а пропаганда – работать на полную мощность, пытаясь скрыть настоящие обстоятельства преступления. Лента рассказывает об обстоятельствах военного преступления, расследование которого длилось 8 лет.

"Железные бабочки" – это новая работа документалиста Романа Любого. До этого он снял документальный фильм "Тетрадь войны" на основе личных видеозаписей с телефонов и камер украинских защитников.

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Впервые "Железные бабочки" увидели свет на "Сандэнсе" – одном из главных фестивалей независимого кино в США в конкурсной секции World Cinema Documentary Competition. Европейская премьера состоялась на другом крупном фестивале класса "А" – Берлинском в программе Panorama. Также фильм показывали в Гааге на фестивале Movies That Matter.

Критики восприняли картину положительно: журнал POV назвал ленту "выдающимся достижением", а издание Rogerebert.com – "искусством, которое бунтует против несправедливости".

Украинская премьера фильма состоится 4 июня на фестивале Docudays UA, повторный показ пройдет 5 июня.

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