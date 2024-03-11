Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала победу украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова на кинопремии "Оскар".
Супруга президента подчеркнула, что это событие очень важно для Украины. Своими мыслями она поделилась на официальной странице в Instagram.
"Первый украинский "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Важнейшая победа для всей страны, потому что победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло 2 года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества", - написала Елена Зеленская.
Она также искренне поблагодарила всю творческую команду, которая работала над созданием фильма.
"Вы рассказали всему миру правду. Мы заплатили страшную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами! Мариуполь всегда будет иметь особое место в наших сердцах, а теперь - и в истории кино. "Оскар" для "20 дней в Мариуполе" дает уверенность, что справедливость восторжествует, никто и ничто не будет забытым", - добавила Елена.
Напомним, ранее Владимир Зеленский также прокомментировал победу украинского фильма на "Оскаре".