Она отметила, что это важная победа для всех украинцев.

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала победу украинской документальной ленты "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова на кинопремии "Оскар".

Супруга президента подчеркнула, что это событие очень важно для Украины. Своими мыслями она поделилась на официальной странице в Instagram.

"Первый украинский "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Важнейшая победа для всей страны, потому что победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло 2 года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества", - написала Елена Зеленская.

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Она также искренне поблагодарила всю творческую команду, которая работала над созданием фильма.

"Вы рассказали всему миру правду. Мы заплатили страшную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами! Мариуполь всегда будет иметь особое место в наших сердцах, а теперь - и в истории кино. "Оскар" для "20 дней в Мариуполе" дает уверенность, что справедливость восторжествует, никто и ничто не будет забытым", - добавила Елена.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также прокомментировал победу украинского фильма на "Оскаре".

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