В украинский прокат фильм должен выйти 8 августа 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер психологического триллера "Западня" (Trap) – нового фильма от признанного мастера жанра М. Найт Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Сплит", "Стук в дверь").

Основные события фильма происходят во время большого концерта известной поп-певицы. Среди зрителей – совершенно обычные на вид отец и дочь-подросток. Впрочем, впоследствии становится известно, что этот мужчина на самом деле является жестоким серийным убийцей по прозвищу "Мясник", а весь этот концерт – масштабная операция ФБР, чтобы его поймать.

Главную роль маньяка исполнил Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Город грехов", "Гнев человеческий", "Оппенгеймер", сериал "Страшные сказки"), а его дочери Райли – Ариэль Донохью (сериал "Волк как я"). Поп-звезду Lady Raven сыграла американская R&B-певица Saleka (старшая дочь режиссера М. Найт Шьямалана), также одна из ролей досталась американскому рэперу Kid Cudi.

В украинский прокат фильм должен выйти 8 августа 2024 года, анонсировала пресс-служба Kinomania Film Distribution.

Как ранее сообщал УНИАН, также этим летом в украинский прокат выйдет полнометражный режиссерский дебют Ишаны Найт Шьямалан – еще одной дочери М. Найт Шьямалана. Сверхъестественный фильм ужасов "Наблюдатели" (The Watchers) расскажет о четырех незнакомцах, которые находят приют в доме посреди леса, однако он быстро превращается для них в ловушку. Главную роль в фильме сыграла Дакота Фаннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды... в Голливуде", "Великий уравнитель 3", сериалы "Алиенист", "Рипли").

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