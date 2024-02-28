В украинский прокат фильм должен выйти 6 июня 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер сверхъестественного фильма ужасов "Наблюдатели" (The Watchers) от режиссера Ишаны Найт Шьямалан – дочери известного мастера жанра М. Найт Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Сплит", "Cтук в дверь"). На этот раз он выступил лишь продюсером.

В центре сюжета фильма, снятого по мотивам одноименного романа А. М. Шайна – 28-летняя художница Мина, которая оказалась в огромном лесу на западе Ирландии. Однако очень быстро убежище, которое она нашла вместе с тремя незнакомцами, превращается в ловушку. Каждую ночь за ними наблюдают и преследуют таинственные существа – их не видно, но они видят все.

Главные роли в фильме исполнили Дакота Фаннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды... в Голливуде", сериал "Алиенист"), Джорджина Кэмпбелл ("Король Артур: Легенда меча", "Варвар", "Птичий короб: Барселона"), Оливер Финнеган (сериал "Чужестранка") и Олвен Фуэр ("Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", "Варяг", сериал "Корона").

Для Ишаны Найт Шьямалан этот фильм является полнометражным режиссерским дебютом, также она написала сценарий к нему. До этого она работала над отдельными эпизодами сериала "Дом с прислугой", шоураннером которого был ее отец М. Найт Шьямалан.

Съемки фильма проходили в Ирландии летом 2023 года – в городах Дублин и Голуэй, а также нацпарке Уиклоу.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 6 июня 2024 года.

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