В этом году столичный фестиваль "Молодость" проходит с 29 мая по 6 июня.

Художественный руководитель столичного кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи в рамках проекта «Робимо українське», который подготовила группа «Метинвест» к своему 15-летию, рассказал о звездных гостях знаменитого кинофестиваля и связанных с ними историях.

Так, по его словам, когда «Молодость» посетил легендарный французский актер Пьер Ришар, на встречу с ним выстроилась огромная очередь.

«Отправили тогда по факсу (еще имейлов не было) приглашения нескольким звездам. И тут, вдруг, получаем: «Я очень заинтересован приехать, Пьер Ришар». Когда он приехал, в кинотеатре «Украина» демонстрировали фильм с его участием. Народ стоял до Пассажа, до Крещатика. Люди приходили и приходили. Он прошелся по Андреевскому спуску, люди надарили ему много всего, и он мешок каких-то подарков принес», - рассказал Халпахчи.

Кроме Пьера Ришара столичный фестиваль посетили также такие звезды мировой величины, как Софи Лорен, Катрин Денев, Роман Поланский, Софи Марсо, Ежи Гофман и многие другие.

По словам Халпахчи, приглашать их было не так сложно благодаря особой атмосфере, которая царила на фестивале и делала ему рекламу во всем мире. К примеру, однажды из-за нехватки отеле организаторы «Молодости» арендовали для гостей пароход.

«Я подхожу к немецкому режиссеру, и он мне сразу говорит: «Это там, где живут на корабле?»», - добавил Халпахчи.

В этом году крупнейший в Украине и один из крупнейших в Восточной Европе кинофестиваль «Молодость» проходит в Киеве с 29 мая по 6 июня, и главными его локациями выбраны столичные кинотеатры «Октябрь», «Оскар» и «Кино 42».

Посмотреть полностью выпуск «Робимо українське», посвящённый киевскому международному кинофестивалю «Молодость», можно на странице проекта.

Также в рамках проекта «Робимо українське» будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

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Автор: Иван Бойко