Главную роль в сериале исполнила актриса Ксения Мишина.

Новый украинский сериал "Закохай мене, якщо зможеш", премьера которого состоялась 2 октября на телеканале "1+1 Україна", стремительно покоряет сердца зрителей. "Магическая" история о любви и аферах, как отмечают пользователи в комментариях, стала свежим глотком воздуха.

Главные роли в сериале сыграли Ксения Мишина и Сергей Журавлев, который пошел защищать Украину в первые дни полномасштабной войны. Также в авантюрном детективе можно увидеть Наталью Денисенко, Константина Войтенко и Андрея Исаенко.

В центре сюжета оказывается колдун-аферист. Он создает бизнес, который вряд ли можно назвать честным. В сериале показаны шарлатаны, наживающиеся на людях.

"Главный герой сериала решает подзаработать денег и создает прибыльный, но не совсем легальный бизнес. Парень выдает себя за колдуна и обещает людям решить все их проблемы: разыскать пропавшего человека, поймать на измене неверного мужчину, а некоторым клиентам - даже "вернуть удачу". Бизнес пользуется большим спросом, но все может разрушиться, когда успехом героя начинает интересоваться журналистка Эля, специализирующаяся на разоблачении псевдо-магов. Чтобы отвлечь от себя внимание девушки, придется разработать довольно необычный план", - говорится в описании к сериалу.

Что о сериале говорят украинцы

В комментариях под первыми сериями детектива "Закохай мене, якщо зможеш", которые уже появились на YouTube-канале 1+1, зрители пишут:

"Украинский язык, как бальзам на рану, какой же он родной и прекрасный! Наш родной язык лучший в мире"

"Шикарный сериал, Просто вау. Особенно Ксения, нереальная"

"Классный сериал! Я в восторге от качественного украинского продукта!"

"Глоток воздуха, спасибо".

"Это что-то невероятное, класс!"

Сериал "Закохай мене, якщо зможеш" - трейлер

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в сериале "Утреннее шоу" с Уизерспун и Энистон рассказали о войне и обстрелы Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: