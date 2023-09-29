В четвертом сезоне сериала уделили немало внимания полномасштабной войне РФ против Украины.

В известном сериале от Apple TV + "Утреннее шоу", который выходит на экраны с 2019 года, рассказали о полномасштабной войне РФ против Украины и преступлениях оккупантов, в частности в Мариуполе.

Так, уже в четвертой серии Брэдли Джексон (которую играет Риз Уизерспун) и Мия Джордан (роль которой исполняет Карен Питтман) узнают о том, что РФ атакует Мариуполь. Они хотят рассказать об этом миру, а потому ищут возможность отправить туда фотографа, который все зафиксирует.

Им удается найти человека, который соглашается отправиться в Мариуполь, также они связались с мужчиной, который поможет туда добраться. Во время поиска кандидатов героиня перешла на русский, а впоследствии объяснила, что выучила этот язык в детстве, когда находилась в Берлине с отцом-военным.

Фрагмент новой серии уже появился в Instagram-аккаунте don't Take Fake. В комментариях зрители поблагодарили создателей сериала за то, что о войне в Украине не забывают. Нашлись и недовольные, которых возмутила русская речь. Также юзеры пишут:

"Упоминание в фильмах - лучший способ привлечь внимание"

"Но опять же, каждый украинец почему-то понимает русский"

"В этом эпизоде есть несколько значительно лучших моментов".

Что известно о сериале "Утреннее шоу"

Сериал "Утреннее шоу" является популярной комедийной телевизионной программой, которая стартовала в 2019 году. Главные роли в этом шоу исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Сюжет "Утреннего шоу" вращается вокруг ведущих утреннего телешоу, у которых разные стили работы. Энистон играет ведущую с большой популярностью и изысканным стилем. Уизерспун играет журналистку, которая присоединилась к программе с амбициями расширить свое ведущее портфолио.

Сериал исследует темы конкуренции в журналистском мире, интриги на телевизионной площадке и внутренние конфликты героев. Он также проливает свет на проблемы гендерного неравенства и сексизма, существующие в этой области. Сериал "Утреннее шоу" получил большое внимание и восхищение зрителей и критиков благодаря интересному сюжету.

Вас также могут заинтересовать новости: