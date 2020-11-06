Популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новую видеоработу на песню Dancer.
Клип артистки опубликован на ее официальном YouTube- канале.
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"Клип Dancer уже в сети. Он любит ее, а она любит бить посуду", - написала певица на своей странице в Instagram.
Клип стал совместной работой Alyona Alyona с российским актером и шоуменом Александром Гудковым и французским музыкантом Владимиром Кошмаром.
Новая видеоработа артистки радует яркими кадрами, ведь клип был создан в стиле фильма Андерсона "Отель "Гранд Будапешт".
Кто такой Александр Гудков
Александр Гудков - российский телеведущий, актер, шоумен и сценарист. Капитан команды КВН "Федор Двинятин". "КВН-щик 2009 года".
Гудков участвовал в шоу "Первого канала" Yesterday Live, "Вечерний Ургант", а также в проекте "Незлобин и Гудков" на канале MTV Россия.
Ранее Alyona Alyona и еще шесть рэп-исполнителей представили совместную 6-минутную песню "Стержень" в рамках рэп-флешмоба #RapinPeaceUA. Новинка всего за день попала в тренды украинского сегмента YouTube.
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