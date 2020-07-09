Названы победители музыкальной премии YUNA 2020

Организаторы назвали победителей премии 9 июля.

9 июля организаторы музыкальной премии YUNA назвали победителей. Среди них самые известные артисты Украины.

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В категории "Лучшая песня" и "лучшая поп-группа" победил дуэт Время и Стекло с хитом "Дым". А вот лучшей исполнительницей стала Настя Каменских. Рядом с ней оказалась и Maruv, которая получила награду за лучший электронный хит "Siren Song".

Лучшим эстрадным хитом стала песня Оли Поляковой "Любовница". А вот лучшим видеоклипом признали работу MONATIK "LOVE IT Ритм" (а также лучшая песня на другом языке). Его же признали и лучшим исполнителем. Лучшим дуэтом оказались Аlyona Аlyona и Alina Pash - "Падло" (а также лучший хип-хоп хит). Также определили лучшую песню для фильма - DakhaBrakha "Пливе човен" (фильм "Вулкан").

Открытием года стала Jerry Heil. В категории "Другой формат" победила ЛУНА. Лучшим концертным шоу признали программу Димы Монатика. Он же и разделил с Аlyona Аlyona категорию "Лучший альбом". Лучшей рок-группой стала "Антитела". Лучшим менеджментом артиста признали MONATIK Corporation.

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