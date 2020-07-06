Том Мейган покидает группу Kasabian из-за личных проблем

Певец был фронтменом групы.

Певец Том Мейган покидает группу Kasabian после борьбы с "личными проблемами". По словам звезды, он хочет вернуть свою жизнь в прежнее русло.

"Том Мейган покидает Kasabian по взаимному согласию. Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Мы не будем комментировать дальше", - сказано в заявлении группы в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Каменских вскоре выпустит новый альбом.

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