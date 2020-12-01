На первом месте оказался клип Клавы Коки.

YouTube назвал самые популярные видео за 2020 год. Рейтинг немного отличается от того, что был в 2019 году.

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Например, в прошлом году на первом месте был клип Клавы Коки и NILETTO на песню "Краш". На втором месте оказался хит LITTLE BIG - HYPNODANCER. Замыкает тройку лидеров клип ARTIK & ASTI - Девочка танцуй. Четвертое место занял клип MIA BOYKA и Егора Шип - Пикачу. А вот пятое место за треком Uno от Little Big.

В 2020 году в рейтинг вошли новые клипы, видео и шоу. И так, топ-10 самых популярных видео за 2020 год:

Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)

Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020

Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020

Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

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Автор: УНИАН