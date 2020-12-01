YouTube назвал самые популярные видео за 2020 год. Рейтинг немного отличается от того, что был в 2019 году.
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Например, в прошлом году на первом месте был клип Клавы Коки и NILETTO на песню "Краш". На втором месте оказался хит LITTLE BIG - HYPNODANCER. Замыкает тройку лидеров клип ARTIK & ASTI - Девочка танцуй. Четвертое место занял клип MIA BOYKA и Егора Шип - Пикачу. А вот пятое место за треком Uno от Little Big.
В 2020 году в рейтинг вошли новые клипы, видео и шоу. И так, топ-10 самых популярных видео за 2020 год:
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
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