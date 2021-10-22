Продюсер новой видеоработы - Юрий Бардаш. Саундпродюсер - Евгений Триплов.

Украинский певец Wellboy, который ранее "взорвал" украинское музыкальное пространство треком "Гуси", выпустил новую песню и клип "Вишні".

Исполнитель не отошел от своего стиля и манеры исполнения. Эта композиция, похоже, тоже станет хитом. Видеоклип опубликован на YouTube-канале артиста.

Читайте такжеТина Кароль и Alina Pash презентовали совместный трек на украинском языкеОтметим, что в новой песне Wellboy сравнивает свои отношения с вишнями: "Наші з тобою вишні розцвіли на тому тижні".

"Трек "Вишні" – это просто разрыв! Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и одновременно не надоедать. "Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку. Переслушав трек хоть 100 раз, каждый раз вы будете находить что-то новое в звучании!" - охарактеризовал артист свою работу.

Кто такой Wellboy?

Wellboy - новый протеже скандального украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша (Quest Pistols, грибы, Луна, YOURA). Антону 20 лет.

Он родом из Сумской области. Стал известен благодаря участию в 10 сезоне шоу "Х-фактор" в 2019 году, где дошел до финала. С тех пор о нем было мало слышно.

Летом 2021 года он стал известным благодаря мегахиту "Гуси".

Автор: Ольга Робейко