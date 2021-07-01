Wellboy – новый протеже скандального продюсера Юрия Бардаша.

Украинского исполнителя Wellboy заподозрили в плагиате песни российских певцов Леонида Агутина и Сергея Шнурова.

Пользователь Facebook Павел Репин выяснил, что украинский хит "Гуси" звучит, как песня "Какая-то фигня" от россиян.

Wellboy – новый протеже скандального украинского музыкального продюсера Юрия Бардаша (Quest Pistols, грибы, Луна, YOURA). Антону всего 20 лет.

Он родом из Сумской области. Стал известен благодаря участию в 10-м сезоне шоу "Х-фактор" в 2019 году, где дошел до финала. С тех пор о нем было мало слышно.

"Эта песня родилась в моей деревне, когда я вдохновлялся природой, деревьями и зеленой травой. В ней хотелось выразить свои мысли на актуальном украинском языке. Чтобы рифмы, вайб, сам язык не был пластмассовым и ватным, чтобы это музло качало всех: и "модников", и обычных типов. Я думаю, у нас получилось это сделать и наполнить песню не только качественным саундом, а еще и актуальным, правильным посылом", – написал Антон на своей странице в Facebook.

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Автор: Иван Бойко