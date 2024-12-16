Выход фильма на экраны запланирован в 2025 году, но точная дата пока неизвестна.

Самая успешная в мире независимая киностудия A24 показала первый трейлер военной драмы "Боевые действия" (Warfare), написанной и снятой ветераном войны в Ираке Рэем Мендосой в партнерстве с Алексом Гарлендом ("Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов").

Сюжет ленты, также проходящей под названием "Военное дело", основан на собственных воспоминаниях самого Мендосы, а также других людей, участвовавших в войне в Ираке. События фильма, снятого будто в реальном времени, происходят в 2006 году, а в центре сюжета – подразделение морских котиков, которые контролируют передвижение американских войск через территорию повстанцев.

Главные роли в фильме исполнили Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", сериал "Ривердейл"), Джозеф Куинн ("Тихое место: День первый", "Гладиатор II", сериал "Очень странные дела"), Уилл Поултер ("Солнцестояние", "Стражи Галактики 3"), Космо Джарвис ("Аннигиляция", сериал "Сегун"), Кит Коннор ("Рокетмен", "Малыш Джо", сериал "Когда замирает сердце"), Финн Беннетт (сериалы "Настоящий детектив: Ночная страна", "Рыцарь семи королевств"), Майкл Гандольфини ("Все святые Ньюарка", "Все страхи Бо"), Ной Сентинео ("Черный Адам", сериал "Рекрут"), Эван Хольцман ("Восстание штатов", "Наемный убийца") и другие.

Самого Рэя Мендосу в фильме сыграл Д'Фараон Вун-А-Тай (сериал "Псы резервации").

Выход фильма на экраны запланирован в 2025 году, но точная дата пока неизвестна.

Отметим, что Мендоса работал военным советником Гарленда во время работы над его предыдущим фильмом "Восстание штатов". В процессе они решили вместе написать и снять фильм о войне в Ираке.

Как сообщал УНИАН, также летом 2025 года на экраны выйдет зомби-хоррор "28 лет спустя" от Дэнни Бойла, снятый по сценарию Алекса Гарленда.

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