В минутном ролике не обошлось без схваток.

23 июля появился трейлер фильма "Дон Уик 4". По нему можно заметить, что уровень постановки боев заметно вырос. Кинолента расскажет об убийце, на которого охотятся все его враги.

Режиссировал четвертый фильм, как и предыдущие три, Чад Стахелски. Вместе с Киану Ривзом будет сниматься уже знакомый по франшизе актер Иэн Макшейн. Кроме того, появятся и новые герои - Донни Йен и Хироюки Санада.

Создатели фильма не спешат раскрывать сюжетные детали нового фильма, однако уже точно известно - хеппи энда от фильма ожидать не стоит.

Отметим, работа над фильмом началась сразу после премьеры третьей части фильма в 2019 году. Изначально выход четвертой части планировали на май 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. Переносили дату премьеры несколько раз. Сейчас ожидается, что фильм выйдет на широкие экраны 24 марта 2023 года. Режиссеры говорят - это еще не конец истории.

Напомним, нашумевший эпизод "Масяни" о бомбежке российских городов на время исчез из YouTube.

Также УНИАН назвал 5 лучших сериалов Netflix, которые стоит посмотреть.

Вас также могут заинтересовать новости: