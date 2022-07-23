В нашей подборке есть сериалы на любой вкус.

Планируете посмотреть сериал, но не знаете что выбрать? УНИАН подготовил подборку лучших сериалов Netflix, которые точно не оставят вас равнодушными.

Обитель зла

Американский телесериал в жанре экшен-хоррора. Премьера состоялась на Netflix 14 июля 2022 года. Первая сюжетная линия - 2022 год, ученый Альберт Вескер, которого сыграл Лэнс Реддик, приехал в Нью-Раккун-Сити с двумя дочерьми Джейд и Билли. Он работает над наркотиком, именуемым "Счастье", который корпорация "Амбрелла" хочет выводить на массовый рынок. Вторая сюжетная линия переносит зрителя в 2036 год и показывает мир, в котором 14 лет назад случился зомби-апокалипсис.

Очень странные дела

События происходят в 80-е годы прошлого века в провинциальном американском городке. Спокойствие и благополучие местных жителей нарушает мистическое ищезновение подростка Уилла. Местный шериф решает разобраться в том, куда же пропал ребенок.

Анатомия скандала

Главные герои - Джеймс и Софи Уайтхаус. Он - авторитетный член правительства, она - любящая и заботливая жена.

Но репутация идеальной семьи рухнула, когда Джеймса обвинили в изнасиловании. Софи убеждена в невиновности мужа. Теперь она пытается оправдать его и "отмыть" репутацию своей семьи.

Академия Амбрелла

Эксцентричный миллиардер Реджинальд Харгривз усыновил семерых детей и создал для них академию под названием "Амбрелла". Там они развивают свои таланты и превращаются в команду супергероев. Хоть Харгривз и называет детей по номерам, их приемная мать-робот все же дает им имена. Что их ждёт?

Люцифер

Бессменный "руководитель" Ада Люцифер Морнингстар взял отпуск и отправился в Лос-Анджелес, где стал владельцем элитного ночного клуба. В один из вечеров он оказался свидетелем убийства своей подопечной, поп-звезды по имени Дилайла.

Напомним, названы 5 лучших мультфильмов от Disney для ваших детей, которые актуальны во все времена.

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