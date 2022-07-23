Планируете посмотреть сериал, но не знаете что выбрать? УНИАН подготовил подборку лучших сериалов Netflix, которые точно не оставят вас равнодушными.
Обитель зла
Американский телесериал в жанре экшен-хоррора. Премьера состоялась на Netflix 14 июля 2022 года. Первая сюжетная линия - 2022 год, ученый Альберт Вескер, которого сыграл Лэнс Реддик, приехал в Нью-Раккун-Сити с двумя дочерьми Джейд и Билли. Он работает над наркотиком, именуемым "Счастье", который корпорация "Амбрелла" хочет выводить на массовый рынок. Вторая сюжетная линия переносит зрителя в 2036 год и показывает мир, в котором 14 лет назад случился зомби-апокалипсис.
Очень странные дела
События происходят в 80-е годы прошлого века в провинциальном американском городке. Спокойствие и благополучие местных жителей нарушает мистическое ищезновение подростка Уилла. Местный шериф решает разобраться в том, куда же пропал ребенок.
Анатомия скандала
Главные герои - Джеймс и Софи Уайтхаус. Он - авторитетный член правительства, она - любящая и заботливая жена.
Но репутация идеальной семьи рухнула, когда Джеймса обвинили в изнасиловании. Софи убеждена в невиновности мужа. Теперь она пытается оправдать его и "отмыть" репутацию своей семьи.
Академия Амбрелла
Эксцентричный миллиардер Реджинальд Харгривз усыновил семерых детей и создал для них академию под названием "Амбрелла". Там они развивают свои таланты и превращаются в команду супергероев. Хоть Харгривз и называет детей по номерам, их приемная мать-робот все же дает им имена. Что их ждёт?
Люцифер
Бессменный "руководитель" Ада Люцифер Морнингстар взял отпуск и отправился в Лос-Анджелес, где стал владельцем элитного ночного клуба. В один из вечеров он оказался свидетелем убийства своей подопечной, поп-звезды по имени Дилайла.
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